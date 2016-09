Gamende vader (21) die babyzoontje mishandelde, vandaag voor rechter wegens slagen aan agenten

Door: redactie

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 21-jarige Westendenaar met een maand verlengd voor de vuistslag die hij uitdeelde aan zijn twee maanden oude zoontje. Bram L. ging door het lint toen de baby hem bleef storen tijdens het videogame Fifa. Uitgerekend vandaag verscheen Bram L. voor de rechter wegens slagen en verwondingen.

Het is niet de eerste keer dat de jonge vader zijn zelfbeheersing verloor. Zo gooide hij de baby al ruw in de zetel en sloeg hij het kind een blauw oog. Op zondag 4 september liep het echter helemaal mis. Bram L. kon niet verdragen dat D. om aandacht bleef schreeuwen tijdens zijn videospelletje. De Westendenaar sloeg met zijn vuist op het hoofd van zijn zoontje. Toen de moeder van D. wakker werd, brachten ze het kind naar het ziekenhuis. Daar werden twaalf breuken in de schedel vastgesteld. D. is ondertussen buiten levensgevaar.



De verdediging erkent dat Bram L. begeleiding nodig heeft voor zijn agressieprobleem. "Mijn cliënt handelde in een opwelling van frustratie. Hij kan moeilijk zijn frustratie onder controle houden. Hij heeft spijt van wat er is gebeurd", zegt advocaat Mathieu Langerock.



Enkele maanden geleden werd L. door de Brugse strafrechter al veroordeeld voor drugsfeiten. Dinsdagochtend moest hij zich ook nog voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan de politie in februari 2015. Na de schermutseling stond hij bovenop de combi te dansen. In die zaak velt de rechter een vonnis op 11 oktober.