Het is de warmste 13 september ooit

Door: redactie

13/09/16 - 14u31 Bron: vtmnieuws.be

video

Het is een prachtige dag vandaag: de zon schijnt volop én de temperatuur gaat vlot over de dertig graden. Daarmee is het de warmste dertiende september sinds het begin van de waarnemingen in 1901. Het vorige dagrecord was 28,9 graden Celsius in 1947. Omdat de officiële maximumtemperatuur in Ukkel nog niet bereikt is, wordt het record de komende uren nog scherper gesteld. Vandaag wordt het ook de meest laattijdige dag op het jaar ooit met meer dan 30 graden. Dat was voorlopig 12 september 1919 met 30,6 graden. Maar die titel zal maar tijdelijk zijn, want morgen gaat 14 september al opnieuw met die eer lopen. Woensdag zal het dagrecord ook sneuvelen. Dat staat op 28,3 graden Celsius en dateert van 1964.