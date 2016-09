Piqueur: "Ik ging die belastingen betalen"

Door: redactie

13/09/16 - 13u33 Bron: vtmnieuws.be

video Optima-topman Jeroen Piqueur reageert verontwaardigd op zijn vervolging voor belastingfraude. Vrijdag moet hij voor de correctionele rechtbank in Gent verschijnen, in een zaak rond verborgen rekeningen die hij had in Luxemburg en Monaco. Hij was wel degelijk van plan om zijn achterstallige belastingen te betalen, zegt hij aan VTM NIEUWS.