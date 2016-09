Vier zakken met schapenkoppen gevonden langs de weg

Vanessa Dekeyzer

Tienen Langs de Eliksemstraat in Hakendover bij Tienen merkte een inwoner uit Landen vier zakken met schappenkoppen op. Daarnaast lagen nog twee schapenkoppen gewoon op de weg.

De inwoners postte een foto van het walgelijke sluikstort op Facebook. Het bericht werd al meer dan 800 keer gedeeld en roept heel wat verontwaardigde reacties op. Vermoedelijk gaat het om slachtafval van het islamitische offerfeest. "Dit is betreurenswaardig", reageert N-VA gemeenteraadslid Gijsbrecht Huts. "Iedereen mag zijn of haar feestdagen vieren, gelukkig maar. Al hoeven we, ter ere van welke god dan ook, dit echt niet langs de kant van de weg te vinden."



De politie heeft intussen de nodige vaststellingen gedaan en alles is opgeruimd. "Ik mag hopen dat men een spoor vindt van de daders en de sluikstortboete verdrievoudigt", reageert raadslid Huts nog. "Wat als kinderen hier eerder in de buurt voorbij gefietst waren?"