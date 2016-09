Zware industriebrand in Gentse haven: hou ramen en deuren dicht

Door: Sarah Vandoorne

13/09/16 - 11u25 Bron: Eigen berichtgeving

video In de Scheepzatestraat in Gent Zeehaven is een zware industriebrand aan de gang bij schroothandelaar Galloo - Van Heyghen Recycling. Het metalen schrootafval heeft om een nog onbekende reden vuur gevat, met een enorme rookontwikkeling tot gevolg.

De brandweer raadt inwoners van Wondelgem en Evergem aan om ramen en deuren dicht te houden. Ook bedrijven in de buurt krijgen deze raad. De brandweer is ter plaatse en de lokale politie geeft bijstand. Er is een veiligheidszone ingesteld en enkele straten in de omgeving werden afgesloten voor alle verkeer. De brandweer en de civiele bescherming voeren metingen uit om na te gaan of de rook schadelijk is.



De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat het om zelfontbranding door de hitte.