Half jaar na de aanslagen in Brussel: wat weten we, wie zit vast en wat moet nog gebeuren?

Door: redactie

13/09/16 - 11u50 Bron: Belga

Het lichaam van een slachtoffer wordt weggedragen uit het metrostation Maalbeek, een dag na de aanslagen. © epa.

AANSLAGEN BRUSSEL Volgende week donderdag is het precies een half jaar geleden dat ons land werd opgeschrikt door de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek. Zes maanden na de aanslagen van 22 maart, waarbij 32 doden en honderden gewonden vielen, staat het terreurdreigingsniveau nog steeds op drie voor het hele land. De terreurdreiging zal ook de komende maanden de agenda van de Wetstraat dicteren. Acht verdachten zitten achter de tralies. In dit achtergrondartikel passeren ook de protagonisten de revue. Maar eerst de chronologie van de feiten.

CHRONOLOGIE VAN GRUWELDAG © afp. © getty. © belga. Enkele dagen na het oppakken van de voortvluchtige terrorist Salah Abdeslam, werd België op 22 maart opgeschrikt door terreuraanslagen op de luchthaven Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek nabij de Europese wijk in Brussel.



"Op de luchthaven Brussels Airport hebben rond 8 uur twee explosies plaatsgevonden. Dat melden de hulpdiensten", luidt het in een van de eerste berichten om 8.12 uur. Tien minuten later volgt de boodschap van de NMBS dat het treinverkeer van en naar Brussels Airport op politiebevel onderbroken is. Autobestuurders wordt gevraagd om de oostelijke Brusselse ring te vermijden en Belgocontrol meldt dat het vliegverkeer op Zaventem is stilgevallen. Rampenplannen worden afgekondigd.



Om 9.11 uur vindt een explosie plaats in een metrostel dat zich in het station Maalbeek bevond. De metro was op weg naar het station Kunst-Wet. Het metrostation wordt geëvacueerd.



"De federale regering volgt de situatie op de voet", zegt premier Charles Michel via Twitter. "Absolute prioriteit gaat naar de slachtoffers en naar de hulpverlening op de luchthaven." Op hetzelfde tijdstip meldt de Brusselse vervoermaatschappij MIVB dat alle metrostations dichtgaan.



De luchthaven is inmiddels al gesloten en het gebouw wordt geëvacueerd. Rond 10 uur meldt Mobiris dat de Jubelparktunnel en de Wettunnel richting Brussel-centrum dicht zijn op politiebevel. Ook de Wetstraat en de Tervurentunnel onder het Montgomeryplein zijn gesloten.



Tegelijk trekt een hele stroom passagiers en mensen die in Brussels Airport waren door Zaventem-dorp. De geëvacueerde reizigers worden naar de lokale sporthal in Zaventem gebracht, die is ingericht als opvangcentrum.



Om 10 uur meldt het Crisiscentrum dat alle openbaar vervoer in Brussel is stilgelegd en iedereen in Brussel wordt gevraagd om te blijven waar hij of zij zich bevindt. De omgeving van Wetstraat 16 en het parlement wordt ontruimd.



Telefoneren in Brussel gaat moeilijk wegens overbelasting. Minister Alexander De Croo geeft het advies om te sms'en of via mobiel internet te communiceren.



Op Twitter verschijnen heel wat steunbetuigingen met de slachtoffers van de explosies in Brussel. Sleutelwoord is de hashtag #PrayForBelgium in navolging van de hashtag #PrayForParis na de aanslagen van 13 november 2015 in de Franse hoofdstad.



Om 10.50 uur vraagt het Crisiscentrum om "alle leerlingen in Vlaanderen en Brussel binnen de terreinen van de school te houden". Het Vlaams parlement blijft dicht, alle commissies worden afgelast. Ook de Kamer schort zijn vergaderingen op. Zittingen in het Brussels Justitiepaleis gaan niet door. Vele bedrijven, scholen en winkelcentra in Brussel sluiten de deuren.



Het is inmiddels 11.15 uur en verschillende mensen die op de luchthaven aan het werk waren toen de explosies plaatsvonden, hebben het over een verschrikkelijk bloedbad. Ze maken melding van verschillende doden en zwaargewonden, mensen die ledematen verloren hebben. Intussen rijden nog steeds bussen af en aan om mensen uit het luchthavengebouw te evacueren.



Om 11.20 uur heeft sociaalnetwerksite Facebook haar 'safety check' geactiveerd naar aanleiding van de verschillende aanslagen in Brussel.



"Wat we vreesden is gebeurd. Ons land en onze burgers zijn getroffen door blinde, gewelddadige en laffe aanslagen", zegt premier Charles Michel, die zijn reis naar China afzegt. Hij lanceert een oproep om de kalmte te bewaren en solidariteit te tonen, en om "verenigd, solidair en eensgezind" te zijn. De 28 Europese vlaggen aan de gebouwen van de Europese Commissie worden halfstok gehangen.



Nog rond de middag raakt bekend dat de Duitse politie de veiligheidsmaatregelen aan de Duits-Belgische grens heeft opgevoerd na de aanslagen in Brussel. Ook Frankrijk en Nederland gaan strikter controleren aan de grensovergangen.



Op de sociaalnetwerksite Twitter zijn intusen spontaan initiatieven ontstaan om mensen die gestrand zijn in Brussel te helpen. Wie vastzit in de hoofdstad en een onderkomen of vervoer zoekt, kan via Twitter terecht via #OpenHouse en #ikwilhelpen. Brusselaars stellen via die hashtags hun woning open, maar bieden bijvoorbeeld ook gratis een lift aan.



Het leger zet helikopters in om gewonden te vervoeren. Even na 14 uur worden ook in Charleroi uit voorzorg alle metrostations van de TEC gesloten.



Om 14.30 uur laat de nucleaire waakhond FANC weten dat hij bevolen heeft dat de kerncentrales in ons land op minimumbezetting draaien. "Enkel wie er echt moet zijn, blijft. De rest werd naar huis gestuurd", zegt een woordvoerster. De maatregel geldt "tot nader order".



Op het Brusselse Beursplein is een spontane solidariteitsactie ontstaan. Mensen tekenen er met krijt boodschappen van hoop op de grond en staan stil bij de aanslagen. 'BXL forever', 'We are one', 'Pray for Belgium', 'Contre la haine', zijn slechts enkele van de vele boodschappen van hoop die voorbijgangers met krijt op de grond van het Beursplein neerschrijven. De mensen verzamelen in een grote kring rond de kleurrijke en meertalige boodschappen om stil te staan bij de gruwelijke aanslagen en de vele slachtoffers.



Het Rode Kruis-Vlaanderen installeert een noodmortuarium naast vertrekhal Brussels Airport. Gewonden worden naar 16 verschillende ziekenhuizen gebracht. De uiteindelijke balans van de aanslagen zal uitkomen op 32 doden en meer dan 324 gewonden.



Terwijl de hulpverlening nog volop aan de gang is, voert de politie huiszoekingen uit in de Max Roosstraat in Schaarbeek. Dankzij een tip van een taxichauffeur kon de politie achterhalen dat de zelfmoordterroristen van Brussels Airport daar de ochtend van de aanslagen waren vertrokken. Ze treffen er in een appartement grote hoeveelheden producten aan om explosieven aan te maken en een vlag van IS. Ook wordt in een vuilbak in de nabijheid van het appartement een laptop gevonden met het testament van een van de zelfmoordterroristen. Het zal nog tot diep in de nacht duren voor alle gevaarlijke producten veilig zijn geborgen.

DE SLACHTOFFERS © belga. © ap. © belga. Zes maanden na de aanslagen in Brussel ligt nog steeds één slachtoffer in het ziekenhuis. Dat zegt de FOD Volksgezondheid. Het slachtoffer, een vrouw met de Belgisch-Amerikaanse nationaliteit, zou intussen niet meer op intensieve zorgen verpleegd worden.



In totaal kwamen er bij de aanslagen op Brussels Airport en het Brussels metrostation Maalbeek 32 personen om het leven. Volgens de officiële balans waren er ook 324 gewonden. Al ligt dat cijfer wellicht hoger, want mogelijk kon een aantal lichtgewonde slachtoffers op eigen kracht de plaatsen van de aanslagen verlaten.



Onder de slachtoffers die het leven lieten, zijn er 17 Belgen en 15 buitenlanders. De grootste groep buitenlandse slachtoffers (in totaal 18, omdat Belgen met dubbele nationaliteit zijn meegeteld) zijn Amerikanen (4), Nederlanders (3) en Zweden (2). Uit China, het VK, Frankrijk, Italië, Peru, Duitsland, India, Polen en Marokko kwam telkens 1 slachtoffer.

WIE IS WIE? DE PROTAGONISTEN VAN 22 MAART Najim Laachraoui. © reuters. Ibrahim en Khalid El Bakraoui. © belga. Mohamed Abrini. © afp. Salah Abdeslam. © afp. Bij de aanslagen van 22 maart bliezen Najim Laachraoui (24) en de broers Ibrahim (29) en Khalid El Bakraoui (27) zich op. In het daaropvolgende onderzoek werden hoofdverdachten gearresteerd, medeverdachten uit de omgeving van de broers-El Bakraoui, en verdachten die Mohamed Abrini zouden hebben helpen onderduiken. Wie zijn de protagonisten die in verdenking gesteld zijn?



Mohamed Abrini

Mohamed Abrini (31), in zijn wijk in Molenbeek 'Brioche' genoemd, is verdachte nummer één van de aanslagen. Hij werd al gezocht sinds de aanslagen van 13 november in Parijs, nadat hij twee dagen eerder was gefilmd in een Frans tankstation op de snelweg naar Parijs, samen met Salah Abdeslam, de enige overlevende van het terroristische commando die dag. Abrini werd uiteindelijk pas op 8 april opgepakt in Anderlecht. Hij bekende "de man met het hoedje" te zijn, die te zien was op bewakingsbeelden van Brussels Airport vlak voor de aanslag. Hij liet er een reiskoffer achter in de vertrekhal vol explosieven. Zijn DNA en vingerafdrukken werden aangetroffen in het safehouse in Schaarbeek van waaruit Ibrahim El Bakraoui en Najim Lachraaoui, de zelfmoordterroristen van Brussels Airport, zijn vertrokken.



Ossama Krayem

De Zweed Ossama Krayem (24) werd dezelfde dag opgepakt als Abrini, maar in Laken. Krayem was tot dan toe bekend onder de valse, Syrische identiteit van 'Naïm Al Hamed'. Foto's die Krayem postte op sociale media tonen aan dat hij in Syrië heeft verbleven. Krayem werd gefilmd in metrostation Pétillon terwijl hij aan het praten was met Khalid El Bakraoui voor die begon aan zijn zelfmoordmissie in de Brusselse metro. De Zweed kocht ook in het Brusselse winkelcentrum City 2 de tassen die gebruikt werden in Zaventem.



Smaïl en Ibrahim Farisi

Ibrahim Farisi (27) werd op 11 april opgepakt, samen met zijn broer Smaïl (31). Smaïl Farisi huurde het appartement aan de Kazernenlaan in Etterbeek van waaruit Ossama Krayem en Khalid El Bakraoui de ochtend van de aanslagen in Brussel en Zaventem vertrokken zijn. De oudste Farisi gebruikte de flat om een OCMW-uitkering op te strijken, maar onderverhuurde de flat aan Khalid El Bakraoui. Na de aanslagen van 22 maart schakelde hij zijn broer in om het appartement van onder tot boven schoon te maken.



Ali El Haddad Asufi

Ali El Haddad Asufi (31) werd op 9 juni opgepakt in Schaarbeek. De man zou telefonisch contact met verschillende grote namen in het terreuronderzoek hebben gehad. Hij wordt ook in verband gebracht met het appartement aan de Kazernenlaan.



Youssef El Ajmi

Youssef El Ajmi (32) werd op 17 juni opgepakt. Hij was een jeugdvriend van Khalid El Bakraoui en Ali El Haddad Asufi. Volgens sommige media werkte de man tot voor kort bij een cateringdienst op Brussels Airport, die maaltijden levert aan de vliegtuigen op het tarmac. Op zijn computer zou ook bezwarend materiaal zijn aangetroffen. Het gaat onder meer om berichten die afkomstig zijn van een USB-stick van Khalid El Bakraoui, waarin aangegeven wordt dat op Zaventem elke dinsdag vluchten naar Amerika, Rusland en Israël vertrekken.



Bilal El Makhoukhi

Bilal El Makhoukhi (27), die in Syrië een been verloor, werd op 8 april opgepakt in Laken. Hij werd ervan verdacht Mohamed Abrini en Ossama Krayem geholpen te hebben om onder te duiken. Maar intussen zou ook blijken dat zijn DNA werd aangetroffen in verschillende safehouses. El Makhoukhi was in 2015 veroordeeld tijdens het Sharia4Belgium-proces tot vijf jaar cel, waarvan twee jaar effectief.



Hervé B.M.

Rwandees Hervé B.M. (31) werd samen met Ossama Krayem opgepakt op 8 april. Hij werd ervan verdacht dat hij zowel Krayem als Mohamed Abrini geholpen heeft om onder te duiken.



Vertakkingen van het netwerk:

Oussama Atar

Een eerste naam die nog in verband wordt gebracht met de aanslagen in Brussel is die van Oussama Atar (32). Sommige bronnen noemen hem zelfs de organisator van de aanslagen. Wat zeker is, is dat hij een neef is van de broers-El Bakraoui. En dat ons land herhaaldelijk verzocht heeft voor zijn vrijlating uit de gevangenis in Irak in 2012. Zijn familie had gelobbyd tegen zijn opsluiting. Zo beweerden ze dat hij in het land was als hulpverlener en dat de beschuldiging van wapensmokkel ongegrond was. Wellicht vocht Oussama Atar nadien nog aan de zijde van IS in Syrië. Vermoed werd dat hij was teruggekeerd naar België, maar politieacties op 12 augustus in Laken leverden alvast niets op.



Yassine Atar

Oussama Atar is ook de broer van Yassine Atar (30), die vijf dagen na de aanslagen werd opgepakt samen met Mohamed B. en Aboubaker O, volgens de eerste berichtgeving in een nevenonderzoek. Bij Yassine Atar zouden ook sporen van explosieven zijn aangetroffen, al liet de verdediging volgens sommige media een tegenexpertise uitvoeren waaruit moet blijken dat het om sporen van een shampoo tegen eczeem gaat. Andere media zeggen dat hij een sleutel zou hebben gehad van een safehouse in Schaarbeek waar Salah Abdeslam zich heeft verscholen.



Samir Chahjouani, Jawad en Moustapha Benhattal

In de nacht van 17 op 18 juni werden Samir Chahjouani (27), Jawad (29) en Moustapha Benhattal (40) opgepakt, eveneens in een nevenonderzoek. De eerste is een jeugdvriend van de El Bakraoui's, de twee anderen zijn familie. Zij zouden het in afgeluisterde gesprekken gehad hebben over aanslagen die ze tijdens het komende weekend wilden plegen. Daarbij zou het onder meer de bedoeling geweest zijn om een aanslag te plegen tijdens een EK-match van de Rode Duivels op het fandorp op het Brusselse Rogierplein. Ook de Louizalaan zou een mogelijk doelwit geweest zijn. Bij de huiszoekingen kon de politie geen wapens of explosieven aantreffen, hoewel er ook 152 garageboxen doorzocht worden.



Salah Abdeslam

Salah Abdeslam (26) ten slotte, de hoofdverdachte in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs, is evenmin in verdenking gesteld in het onderzoek naar de aanslagen in Brussel. Al is het niet onwaarschijnlijk dat dat nog zal gebeuren. Hetzelfde is mogelijk voor andere verdachten die aangehouden zijn in dat onderzoek, zoals de zogenaamde "Amine Choukri", de man die zijn identiteit niet wil prijsgeven, en die samen met Abdeslam werd opgepakt in

TERREURDREIGING BLIJFT OP NIVEAU 3 © belga. © ap. © belga. Zes maanden na de aanslagen staat het terreurdreigingsniveau van OCAD nog steeds op drie voor het hele land. De dreiging wordt met andere woorden nog steeds als ernstig, mogelijk en waarschijnlijk beschouwd. De situatie wordt voortdurend opgevolgd en geëvalueerd.



Het dreigingsniveau is in feite al sinds de aanslagen in Parijs niet meer tot niveau twee gezakt, waarbij de dreiging "weinig waarschijnlijk" is. Gedurende kortere periodes stond het dreigingsniveau zelfs op het hoogste niveau het voorbije jaar. Dat was het geval tijdens de Brusselse 'lockdown', een week na de aanslagen in Parijs, en onmiddellijk na de aanslagen in Brussel. De dreiging zou toen "ernstig" en "zeer nabij" geweest zijn.



Concreet heeft niveau drie tot gevolg dat er nog steeds versterkte veiligheidsmaatregelen van kracht zijn in heel het land. Die maatregelen zijn van toepassing op strategische locaties. Ook kunnen extra beschermingsmaatregelen van kracht zijn op plaatsen waar veel personen samenkomen, op basis van een analyse van de politie.



Het dreigingsniveau voor de politie staat overigens nog op niveau twee, weliswaar met verhoogde waakzaamheid. Na de aanslag begin augustus op twee politieagentes in Charleroi leverden onder meer de politiebonden daarop hevige kritiek.

DE PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE De parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen houdt dezer dagen volop het functioneren van de veiligheidsdiensten tegen het licht, nadat ze deze zomer een eerste tussentijds rapport afleverde over de hulpverlening. Een korte terugblik.



De commandolijnen voor de sluiting van de metro en andere noodmaatregelen moeten korter. Dat is de belangrijkste conclusie uit het eerste tussenrapport van de onderzoekscommissie. De eerste stappen daartoe zijn trouwens al gezet. Aan de basis ligt vooral de vaststelling dat het ruim een half uur duurde voor het bevel tot sluiting van de Brusselse metro goed en wel tot op het terrein geraakte. Op dat moment was de bom in Maalbeek al ontploft.



Als oplossing werd even gespeeld met de uitbouw van een nieuwe cel binnen het crisiscentrum, speciaal om de snelle uitvoering en opvolging van beslissingen te verzekeren. Uiteindelijk is echter gekozen om geen extra tussenlagen te bouwen, maar vooral de bestaande communicatiekanalen in te korten en "uit te kuisen".



Samen met de aanpak en de bevoegdheidsverdeling in het Brussels gewest - waar de PS de plak zwaait - bleek de kwestie dermate gevoelig voor de N-VA van bevoegd minister Jan Jambon, dat het rapport uiteindelijk pas begin augustus gepubliceerd raakte. Ander heikel punt was de vraag of de federale fase van de noodplannen op 22 maart niet te laat is afgekondigd. Overstappen op een volledig automatische opschaling werd uiteindelijk echter niet weerhouden, omdat elke situatie anders is en dus de nodige afweging vereist.



Algemeen genomen leeft wel het gevoel dat de hulpverlening bijzonder goed verlopen is. Zelfs al zorgde foutief gebruik van de radio's voor communicatieproblemen, was er geen eenheid van commando onder de hulpverleners op het terrein in Zaventem en werd het universitaire ziekenhuis van Saint Luc op een steenworp van de luchthaven nauwelijks ingezet bij gebrek aan communicatie tussen de noodcentrales van Leuven en Brussel.



Intussen zal de onderzoekscommissie zich beginnen buigen over het functioneren van de veiligheidsdiensten. Zijn er fouten gemaakt, belangrijke aanwijzingen gemist of andere steken laten vallen? Hoe zat het met de opvolging van (kandidaat-)Syriëstrijders? Hadden meer personeel of extra middelen een verschil kunnen maken? En wat betekent dat eventueel voor de politieke en andere verantwoordelijken? Allemaal vragen waar de komende maanden een antwoord op zou moeten komen.