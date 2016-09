Grote fusie van Limburgse politiezones in de maak

Door: redactie

De Limburgse politiezones MidLim (Genk, As, Opglabbeek, Zutendaal en Houthalen-Helchteren) en Noordoost-Limburg (Bocholt, Bree, Kinrooi en Meeuwen-Gruitrode) hebben aangekondigd dat ze tegen de zomer van 2017 willen fusioneren. Dat hebben de burgemeesters gisteren beslist. Het is vooral de bedoeling om meer gespecialiseerde manschappen te kunnen inzetten.

De burgemeesters hebben gisteren een intentieverklaring ondertekend waarmee de fusieplannen geconcretiseerd worden. Als tegen midden 2017 alle details zijn uitgewerkt, zal er een grote politiezone ontstaan die beschikt over 400 personeelsleden en een budget van zo'n 40 miljoen euro. De grote getallen moeten toelaten om de middelen en manschappen efficiënter in te zetten.



"De criminaliteit organiseert zich steeds beter, daar moeten wij een gepast antwoord op kunnen bieden", zegt Wim Dries, burgemeester van Genk en voorzitter van het politiecollege zone MidLim. "In alle domeinen dienen specialisten aangesteld te worden die in het hele gebied kunnen ingezet worden. Uiteraard houdt deze fusie rekening met de juiste financiële verdeelsleutels en zal er blijvend worden ingezet op de lokale dienstverlening in de wijken."



Met een gebied dat 176.000 inwoners telt, wordt de nieuwe politiezone één van de grootste in Vlaanderen.