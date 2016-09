Drukke ochtendspits rond Antwerpen door twee ongevallen

Door: redactie

13/09/16 - 09u21 Bron: Belga

Twee ongevallen op snelwegen in Antwerpen zorgen vanochtend voor een fikse ochtendspits. Rond Merksem verliezen bestuurders momenteel een uur.

Een eerste ongeval gebeurde ter hoogte van Antwerpen-West. Een motor en een personenwagen botsten na de Kennedytunnel, op weg naar de expresweg. De motorrijder raakte lichtgewond. Dat ongeval kon volgens het Vlaams Verkeerscentrum snel worden afgehandeld.



Op het viaduct van Merksem gebeurde een ingrijpender ongeval. Twee personenwagens, een vrachtwagen en een bestelwagen botsten er. Volgens het Verkeerscentrum is er sprake van één lichtgewonde. Door het ongeval waren een tijd twee rijstroken versperd, maar omstreeks 8.45 uur werd de rijbaan vrijgemaakt.



De twee incidenten zorgen voor een erg drukke ochtendspits. Op verschillende snelwegen naar Antwerpen is het aanschuiven geblazen. Op de ring verliezen weggebruikers meer dan een uur en de hinder kan volgens het Verkeerscentrum nog even aanhouden.