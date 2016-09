De Block aan De Wever: "Niet raken aan gezondheidszorg"

Door: redactie

13/09/16 - 08u58 Bron: Belga

Maggie De Block © belga.

Politiek Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) verwerpt vandaag in Le Soir de vraag van N-VA-voorzitter Bart De Wever om in het kader van de begrotingsopmaak 2017 meer te besparen in de gezondheidszorg.