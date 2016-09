"Onvoorspelbaarheid van reistijd woonwerktraject veroorzaakt stress"

Door: redactie

13/09/16 Bron: Belga

© photo news.

Meer dan één werknemer op de vier (27 procent) ervaart stress op zijn of haar woon-werktraject. Het is echter niet zozeer de afstand of de reistijd die voor stress zorgt, maar de voorspelbaarheid van het traject. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstverlener Securex. "Het wordt steeds moeilijker om op voorhand te bepalen hoelang je onderweg zal zijn", luidt het.

Het zijn vooral automobilisten die stress ervaren op weg naar of van het werk (31 procent). Wie het openbaar vervoer gebruikt, is minder gestresseerd (26 procent). Voetgangers, fietsers en pendelaars die een combinatie van vervoersmiddelen gebruiken (11 procent) nog minder.



Voorspelbaarheid

Volgens Hermina Van Coillie, hr-research expert bij Securex, toont het onderzoek aan dat het niet per se de afstand van het woon-werktraject is dat stress veroorzaakt, en zelfs niet hoelang je onderweg bent, maar wel de voorspelbaarheid van het traject. "Het wordt steeds moeilijker om op voorhand te bepalen hoe lang je onderweg zal zijn. Waar vroeger op een later uur naar het werk vertrekken nog een oplossing was, slibben nu de wegen vaak al dicht tijdens de daluren door wegenwerken, weersomstandigheden, of gewoon door het nog steeds toenemend aantal wagens en vrachtwagens op de weg."



Onvoorspelbaar

Ongeveer één op de vijf respondenten (21 procent) vindt de duur van zijn traject onvoorspelbaar. Bij ruim een kwart van de werknemers die de auto gebruiken, is dit het geval (26 procent). Van de gebruikers van het openbaar vervoer noemt bijna één op de vijf (18 procent) zijn traject onvoorspelbaar.



Files

Bij automobilisten zijn het de files die het traject onvoorspelbaar maken. Automobilisten staan op hun woon-werktraject bijna een derde van hun totale reistijd in de file (29 procent). Volgens Securex is de onvoorspelbaarheid van het openbaar vervoer wellicht te wijten aan technische problemen, ongevallen en/of stakingen.



Carpoolen

Van Coillie wijst erop dat het langer aan de slag houden van mensen, via 'werkbaar werk', het product is van een sterke job, maar ook van een aanvaardbaar en voorspelbaar woon-werktraject. "Om dit te realiseren, kunnen tijds- en plaatsonafhankelijk werken (waaronder thuiswerk), waar het kan, een onderdeel van de oplossing zijn. Ook carpoolen kan een uitweg bieden." Slechts 1 procent van de respondenten gaf aan te carpoolen.



Aan de bevraging van Securex namen 950 mensen deel, van wie er 850 de vragenlijst volledig invulden.