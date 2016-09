VAB: "Vier op de tien Vlamingen kennen verkeersregels voor fietsers niet"

Door: redactie

Bijna vier op de tien Vlamingen kennen belangrijke verkeersregels voor fietsers niet. Dat blijkt uit een onlinetest afgelegd door 5.500 Vlamingen. Dat zo melden mobiliteitsclub VAB en de Fietsersbond vandaag.

Beide organisaties vragen meer en betere verkeerseducatie in het onderwijs, meer communicatie over nieuwe verkeersregels, een aangepaste rijopleiding met voldoende aandacht voor fietsers en een vereenvoudiging van de wegcode.



Kennis

VAB peilde in de verkeerstest naar de kennis van de verkeersregels over fietsen in 16 vragen. De vragen waartegen de meeste fouten gemaakt werden gingen over de fietssuggestiestrook (81 procent foutief), doorlopend fietspad (55 procent), inhalen in een smalle straat (39 procent), naast elkaar rijden (38 procent) en oversteekplaats voor fietsers (38 procent).



"Het valt dus op dat de meeste fouten gemaakt worden tegen de wegmarkeringen voor fietsers, de regels rond inhalen en naast elkaar rijden. Ook de nieuwste verkeersborden (fietsstraat en rechtsaf door rood) zorgen voor problemen", aldus VAB.



Jongeren

Het fietsgebruik van de Vlaming wordt dit najaar bovendien opnieuw in kaart gebracht. Tijdens de week van de mobiliteit, die loopt van 19 tot 26 september, verzamelen gemeenten, provincies, de Vlaamse overheid en fietsers uit heel Vlaanderen zoveel mogelijk fietsgegevens. Al ruim 150 gemeenten registreerden zich deze zomer voor de FietsTelweek.