CD&V wil ook fietsvergoeding voor elektrische fietsen

Door: redactie

13/09/16 - 05u16 Bron: Belga

© kos.

Regeringspartij CD&V wil een fietsvergoeding voor elektrische fietsen die tot 45 km per uur kunnen halen. Momenteel geven sommige werkgevers wel, andere geen fietsvergoeding voor dat vervoersmiddel. CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh heeft nu een wetsvoorstel ingediend dat werknemers die met een elektrische fiets naar het werk pendelen een fietsvergoeding toekent. Dat meldt deze krant vandaag.

De fietsvergoeding is een vergoeding voor de werknemer per gefietste kilometer, die tot 0,22 euro per kilometer vrijgesteld is van inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen. Momenteel is het echter onduidelijk of de snelle elektrische fietsen ook onder de regels met betrekking tot de fietsvergoeding valt. Er is immers geen eenduidige definitie van het begrip "fiets" .



Onduidelijk

"Speed pedelecs (elektronische fietsen, red) zijn een relatief recent fenomeen waarop onze wetgeving nog niet is afgestemd. Door mijn wetsvoorstel werken we deze onduidelijkheid nu definitief weg en wordt de fietsvergoeding ook voor speed pedelecs expliciet en ondubbelzinnig mogelijk gemaakt", zegt Van den Bergh.