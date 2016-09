Vader (21) slaat zoontje twaalfvoudige schedelbreuk omdat baby aandacht vroeg tijdens FIFA-spelletje

Door: Jelle Houwen

13/09/16

Een 21-jarige man uit Westende zit sinds eind vorige week in de cel omdat hij zijn twee maanden oude baby zwaar mishandelde. De man was het videospelletje FIFA aan het spelen en kon niet verdragen dat zijn zoontje om aandacht vroeg omdat het honger had. Hij gaf de baby een zware vuistslag op het hoofd.

De gevolgen waren dramatisch. Het kindje liep een 12-voudige schedelbreuk op en liep hersenschade op. De moeder lag op het ogenblik van de feiten te slapen in de kamer ernaast. Toen ze opstond en merkte dat het jongetje amper reageerde trokken ze samen naar het ziekenhuis. Daar redden de artsen voorlopig het leven van het levensgevaarlijk gewonde jongetje.



De man verklaarde dat het om een ongelukje ging maar het ziekenhuis belde de politie. Die pakte de ouders op en na verhoor bekende de vader. Sindsdien zit hij in de cel. De man zou het kind al vier maal eerder hebben mishandeld maar spelde de moeder telkens een leugen op de mouw.



De jongeman staat bekend dat hij een erg explosief karakter heeft. In het voorjaar kwam hij nog in aanvaring met de Brugse strafrechter waar hij terechtstond voor zijn drugsprobleem. Hij kreeg toen voorwaarden net omwille van het feit dat zijn vriendin zwanger was en hij zei dat hij de zorgen voor zijn toekomstig kind wilde opnemen. De man verschijnt vandaag voor de raadkamer in Brugge, die moet oordelen over zijn aanhouding.