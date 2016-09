Optima-topman riskeert strenge straffen voor dubieuze rekeningen

MARTIJN VANHINSBERG

Terwijl het onderzoek naar de failliete Optima-bank nog loopt, moet oprichter Jeroen Piqueur (62) vrijdag al uitleg verschaffen aan de rechter over fiscale fraude met dubieuze buitenlandse rekeningen. Het parket vraagt een beroepsverbod van 10 jaar en een verbeurdverklaring van 2,2 miljoen. "Een heksenjacht", reageert Piqueur zelf.

"Waarom ik straks voor de rechter moet verschijnen, is ook voor mij een raadsel. We zullen dat maar catalogeren onder de afrekeningen tussen de Bijzondere Belastinginspectie en mezelf en Optima." Jeroen Piqueur was gisteravond niet te spreken over het feit dat het parket hem vervolgt voor fiscale fraude - fraude die overigens helemaal losstaat van het onderzoek naar de failliete Optima-bank.



