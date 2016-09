Drie verdachte vrouwen 'gasflesvondst' in Parijs aangeklaagd en opgesloten

Door: redactie

13/09/16 - 02u04 Bron: Belga

Politie patrouilleert rond de Eiffeltoren in Parijs, nadat drie geradicaliseerde vrouwen met gasflessen in hun auto zijn gearresteerd. © afp.

Drie vrouwen die ervan verdacht worden vanuit Syrië een telegeleide aanslag te hebben willen uitvoeren in Frankrijk zijn aangeklaagd door de Franse antiterreurmagistraten, voornamelijk voor "bendevorming in verband met een criminele terroristische onderneming". Ze zijn alle drie opgesloten, zegt het parket van Parijs.

Het gaat om de 19-jarige Ines Madani, de 23-jarige Sarah Hervouët en de 39-jarige Amel Sakaou. Zij werden alle drie vorige week donderdag opgepakt nadat enkele dagen eerder een wagen volgeladen met gasflessen werd ontdekt in het centrum Parijs.



Ook Mohamed Lamine Aberouzz, de 22-jarige vriend van Hervouët, is aangeklaagd en zit in de cel.