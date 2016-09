Europees parlement voelt Britse kandidaat-commissaris aan tand

Door: redactie

13/09/16 - 01u35 Bron: Belga

Julian King wordt misschien de nieuwe Britse Eurocommissaris. © epa.

Julian King, de Britse kandidaat-commissaris voor de Europese Commissie, is gisterenavond drie uur lang op de rooster gelegd door het Europese parlement. King mocht zijn visie over het Europese veiligheidsbeleid uit de doeken doen, de bevoegdheid die Jean-Claude Juncker aan hem wil geven.

Julian King, die Jonathan Hill zal opvolgen als Brits commissaris, was voordien Brits ambassadeur in Parijs en spreekt dus meer dan een mondje Frans. Dat liet hij ook merken aan de leden van de Commissie voor Burgerlijke vrijheden (LIBE) in het Europees parlement.



King zal onder Frans Timmermans, de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, en met Dimitris Avramapoulos van de Commissie Binnenlandse Zaken moeten werken. "Ik kom uit een cultuur waar we het gewend zijn om samen te werken", zei King. "Ik zal een extra aanvulling zijn aan het team en ik zal heel nauw samenwerken met Frans Timmermans, commissaris Avramapoulos en de anderen."



De toekomstige Britse commissaris toonde zich een voorstander van een nauwere samenwerking tussen de lidstaten in de strijd tegen de terreurdreiging.



Sociaal luik

Al mag het sociale luik van die aanpak niet uit het oog verloren worden, waarschuwt King. De Europese aanpak moet "inclusief en veerkrachtig" zijn, die voldoende perspectief geeft aan jongeren die verleid zouden kunnen worden door het jihadisme.



Vervolgens toonde King zijn goede wil door op alle vragen met betrekking tot het veiligheidsbeleid te beantwoorden. Over hoe zijn land over deze kwesties dacht, hield King de lippen wel op elkaar. Als kandidaat-commissaris vertegenwoordigt hij de Commissie, gaf King mee. Hij staat dus los van het nationale niveau.



Achteraf noemden de socialistische (S&D) en conservatieve fracties (ECR) Kings voorstelling "positief en over het algemeen positief".



Morgen buigen de politieke groepen binnen de LIBE-commissie zich over de aanstelling van King als commissaris. Indien hier een positief antwoord uit de bus komt, kunnen de Europarlementsleden donderdag tijdens de plenaire vergadering al stemmen over de kandidatuur van King.