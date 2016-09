Kevin Schouterden volgt Hilde Claes op in Hasselts schepencollege

Door: redactie

13/09/16 - 01u18 Bron: Belga

Hilde Claes (sp.a) raakt ook haar plek in het Hasseltse schepencollege kwijt. © belga.

Kevin Schouterden (34) zal in het schepencollege van Hasselt de plaats innemen van Hilde Claes. Dat heeft het partijbestuur van sp.a gisterenavond laat beslist. Het is nog niet duidelijk welke bevoegdheden hij zal krijgen in de nieuwe samenstelling.

Kevin Schouterden neemt Claes' plaats in in het schepencollege. © kos.

Ter vervanging van ex-burgemeester Hilde Claes mocht sp.a een zesde schepen aanduiden. Daarvoor kwamen een viertal kandidaten in aanmerking, onder wie voormalig schepen Michel Liefsoens.



De keuze viel uiteindelijk op Kevin Schouterden. Hij is 34 en afkomstig van de Hasseltse deelgemeente Kuringen. Schouterden was in het verleden al lokaal voorzitter en is momenteel fractieleider van de socialisten in de Hasseltse gemeenteraad. Welke bevoegdheden hij zal krijgen, moet later nog beslist worden.



OCMW-voorzitter

De socialisten zullen ook de nieuwe OCMW-voorzitter mogen aanduiden, een bevoegdheid die tot nu toebehoort aan toekomstig burgemeester Nadja Vananroye van CD&V. Haar andere mandaten, zoals het voorzitterschap van het Jessa Ziekenhuis en de schepenbevoegdheden van welzijn, gezin en senioren blijven evenwel in de CD&V-rangen, zo werd gisteren bekendgemaakt na de fractievergadering.