Dief komt ongelukkig ten val (in eigen appartement)

Door: redactie

13/09/16 - 01u00 Bron: eigen berichtgeving

video Brandweer en politie hebben gisterenavond in Denderhoutem met man en macht getracht een dief uit zijn hachelijke situatie te redden. Rond 23.10 uur viel de man van een balkon in zijn eigen appartementsgebouw op het Dorp.

Kort daarvoor had hij volgens omwonenden een hooverboard gestolen in de nachtwinkel iets verderop in de straat. Toen de winkeluitbater de dief in de gaten kreeg, zette hij de achtervolging in en kon hij zien hoe de man in de hal van zijn appartement verdween. De dader begon op verschillende deuren van andere appartementen te kloppen in de hoop zo te kunnen ontkomen.



Val

Toen niemand opende, besloot hij vanuit zijn eigen appartement via het balkon te vluchten. De dief kwam daarbij ten val en belandde een verdiep lager op het balkon. Een ziekenwagen kwam ter plaatse om de eerste hulp toe te dienen, waarna de politie de man in de boeien sloeg en naar het commissariaat overbracht voor verhoor.