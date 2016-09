Brand in Gents appartementsgebouw slaat over op aanpalende woningen

Door: redactie

13/09/16 - 00u43 Bron: Belga

De brand in de Gentse Martelaarslaan. © Twitter: @eliasstoops.

Gisterenavond is in de Martelaarslaan in Gent een brand uitgebroken in een appartementsgebouw. Al snel sloeg de brand over op de aanpalende woningen. De brandweer was iets voor middernacht nog druk in de weer om het vuur onder controle te krijgen. Er is voorlopig nog geen info over mogelijke slachtoffers, zegt Griet De Waele, woordvoerster van de brandweer Gent.