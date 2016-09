Pas verloofd en gedood op weg naar Compostella

BJORN MAECKELBERGH & DIETER DUJARDIN

13/09/16 - 05u00

© RV.

Jeroen Schelstraete (41) uit Gent heeft zijn negende voettocht naar Compostella niet overleefd. Vorige vrijdag vond een Spaanse arbeider zijn lichaam, verborgen onder een berg compost op het containerpark van San Roman de la Vega. Volgens de plaatselijke speurders werd de Vlaming er gedumpt nadat hij overreden werd door een auto. Ze houden ook rekening met een moord.

Zijn vriendin Wendy Leung (35) stapte de eerste drie weken van zijn tocht mee. De vrouw moest door haar werk vroeger naar huis terugkeren, terwijl haar partner de tocht in zijn eentje verderzette.



"Jeroen had me in Spanje net ten huwelijk gevraagd", zegt Wendy. "Natuurlijk zei ik ja. Na Spanje zouden we werk maken van een trouwdatum. Zijn familie en ik stellen nu alles in het werk om Jeroens lichaam zo snel mogelijk terug naar België krijgen."



Lees het relaas van verloofde Wendy en de moeder van Jeroen, die zelf aan een voettocht in Portugal bezig was. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.