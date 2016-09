Oplichtster leidt luxeleventje met geld gedupeerde mannen

Door: redactie

Dendermonde De Dendermondse strafrechter veroordeelde C.R. (48) uit Ninove tot een gevangenisstraf van achttien maanden met uitstel en een boete van 1.200 euro. Ze lichtte een tiental mannen op in een paar jaar tijd.

De centen die ze hen afhandig maakte, gebruikte ze om een luxeleventje te leiden. De ongeveer 164.700 euro die de vrouw verdiende met haar oplichterspraktijken verklaarde de rechter in haar vonnis verbeurd, met uitstel.



Om geld te krijgen loog C.R. dat ze schulden had, aan kanker leed en allerlei operaties moest ondergaan. Ze maakte mannen ook wijs dat ze een erfenis zou krijgen en het geleende geld daarmee zou terugbetalen. De mannen zagen echter nooit een cent terug. In de plaats maakte C.R. verre reizen en kocht dure auto's, kledij en juwelen.



Zelf gaf ze tijdens het onderzoek toe dat de goedgelovige mannen "een makkelijke prooi waren", maar C.R. vroeg tijdens haar proces wel de vrijspraak. "omdat wat liegen juridisch niet genoeg is om van oplichting te spreken". "Die mannen gaven geld in ruil voor affectie", klonk het. De rechter hield er een andere zienswijze op na.