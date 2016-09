Motief of identiteit van man die agenten stak met keukenmes nog niet duidelijk

bewerkt door: redactie

12/09/16 - 22u17 Bron: Belga

Molenbeek De man die vorige week woensdagnamiddag in Sint-Jans-Molenbeek een politiepatrouille aanviel, blijft nog minstens een maand in de cel. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist.

De man is door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor poging tot doodslag en dragen van een verboden wapen. Intussen is de juiste identiteit van de man nog steeds niet duidelijk. Woensdag was gemeld dat het ging om een 24-jarige Marokkaan, maar volgens het parket is dat niet zeker.



Aanval

De aanval op de politiepatrouille vond woensdagnamiddag rond 14.45 uur plaats in het Bonnevie-park in Sint-Jans-Molenbeek. Een vrouw die met haar kinderen in het park aan het wandelen was, had twee inspecteurs van de wijkafdeling aangesproken en gezegd dat er een man met een mes in het park zat.



Toen de agenten de man aantroffen en aanspraken, viel die hen meteen aan met een keukenmes van 25 centimeter lang. Eén inspecteur kreeg 7 messteken in de buik, maar dankzij het kogelwerend vest raakte hij niet gewond. De tweede inspecteur kreeg één messteek en raakte ook niet gewond, ook dankzij zijn kogelwerend vest. De aanvaller sloeg vervolgens op de vlucht, maar werd iets verderop opgepakt door een patrouille van de recherche.



Motief

Het motief van de man is nog steeds niet helemaal duidelijk. Volgens het parket zou hij de politie-inspecteurs hebben aangevallen omdat die hem aanspraken. De man was al gekend voor diefstallen en omdat hij illegaal in België verbleef, maar niet voor terrorisme of omdat hij geradicaliseerd zou zijn.