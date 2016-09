Geens na 'Patriot Act' van N-VA: "Waarom komt men terug op zaken waarover een akkoord was?"

Redactie

Veiligheid Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) hamert op de consensus die de regering heeft bereikt om de veiligheid te versterken na de terreuraanslagen. "We moeten de discussie niet elke week heropenen, want we doen het zo kwaad nog niet", reageerde hij maandag in het VRT-programma Terzake op de nieuwe veiligheidsvoorstellen die coalitiepartner N-VA heeft gelanceerd.

Geens ging maandag in Terzake en op VTM NIEUWS voor het eerst in op de N-VA-plannen. Volgens de minister staan er in die teksten wel zaken waarover binnen de regering kan gesproken worden, maar hij is naar eigen zeggen toch "geschrokken" dat de coalitiepartner opnieuw komt aandraven met voorstellen waarover de regering het debat volgens hem had afgerond.



Het afroepen van de noodtoestand bijvoorbeeld. Specialisten en "zijn eigen juridische intuïtie" zeggen Geens dat daarvoor een wijziging van de grondwet nodig is en het blijkt al geen evidentie om die tweederdemeerderheid te vinden voor de verlenging van de aanhoudingstermijn. Ook inhoudelijk loopt Geens niet warm voor een noodtoestand. "Een minister moet dan beslissingen nemen waarvoor hij eigenlijk niet geëquipeerd is".



Geens vindt dan ook niet dat CD&V de coalitiepartner van repliek moet dienen met een eigen plan. "Wat Justitie tot dusver heeft gedaan, is indrukwekkend. We moeten het vooral op het terrein waarmaken." En als N-VA dat niet lijkt te geloven? Dan "heeft ze vooral last met zichzelf", aldus Geens, die zich sterk maakt dat hij alles heeft gerealiseerd wat de regering heeft beslist en wat hij zelf had voorgesteld aan de regering. Hij wees er fijntjes op dat zaken als internetpatrouillering en de markering van munitie nog niet gerealiseerd zijn. "Dat zijn allemaal zaken die wij in elk geval niet tegenhouden."



De boodschap aan N-VA is duidelijk: "Ik weet niet of het zo verstandig is om voortdurend te zeggen dat er vanalles nog niet is, waarvan ik dacht dat het ook niet moest zijn. Ik verneem graag waarom men terugkomt op zaken waarover ik dacht dat er een akkoord was."