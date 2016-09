Opnieuw aanrijding met goederentrein in Waaslandhaven

Door: redactie

12/09/16 - 20u18 Bron: Belga

© Google Streetview.

Kallo (Beveren) In de Waaslandhaven, op het grondgebied van Kallo, is maandagavond opnieuw een goederentrein gebotst met een vrachtwagen. De vorige aanrijding dateert slechts van 1 september en ook eind juli was er een incident.