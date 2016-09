Door: redactie

12/09/16 - 20u33 Bron: Belga

Roeselare Een zoekactie is momenteel aan de gang op het kanaal in Roeselare. Mogelijk wordt daar gezocht naar het moordwapen van de schietpartij in Dadizele op 15 augustus. De Ieperse afdeling van het parket West-Vlaanderen onthoudt zich voorlopig van commentaar.