Wordt dampen het nieuwe roken?

Door: redactie

12/09/16 - 19u57 Bron: vtmnieuws.be

De afgelopen maanden zijn in Hasselt, Gent en Antwerpen vier winkels geopend die e-sigaretten verkopen. Tegen het eind van het jaar zouden er al vijftien 'Vaporshops' of dampwinkels zijn in ons land.



Tot nu toe werden e-sigaretten vooral via het internet verkocht, maar dat wordt normaal vanaf volgend jaar verboden.