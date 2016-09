Schutter Dadizele voor rechter voor drugsfeiten

Door: redactie

12/09/16 - 19u05 Bron: Het Laatste Nieuws

© rv.

De 26-jarige man uit Moorslede die eerder bekende op 15 augustus in Dadizele de 20-jarige Elias Keegan uit Antwerpenaar te hebben doodgeschoten, verscheen vandaag voor de rechter in Ieper voor bezit en verkoop van cannabis. Bij de man werd een kleine cannabisplantage aangetroffen en ook zou hij hebben verkocht aan minderjarigen. De feiten hebben niets met het moordossier te maken.

Tom K. moest zich vandaag op de rechtbank van Ieper verantwoorden voor het kweken van cannabis. De man hield er een plantage met zo'n 14 planten op na. Ook zou hij het spul aan twee minderjarige meisjes hebben verkocht. De openbare aanklager spreekt van zeer laakbare feiten en vraagt een celstraf van een 'aanzienlijke' periode.



De advocaat van de beklaagde minimaliseert de feiten. Hij zegt dat zijn cliënt cannabis kweekte voor zijn eigen gebruik en dat hij bij het verkopen nooit geld verdiende. Het ging om een vriendendienst. De man zou samen met de twee meisjes gewoon wat joints hebben gerookt. De raadsman vraagt de rechter zijn cliënt een straf met voorwaarden op te leggen.



De rechtbank kan bij een uitspraak in dit dossier geen rekening houden met de moordzaak van Dadizele. Daarin loopt ondertussen het onderzoek verder. De schutter blijft erbij dat het schot een ongeluk was tijdens een ripdeal. Zijn raadsman zegt dat zijn cliënt de politie vertelde waar het wapen zich zou bevinden, maar hij weet niet of de politie het al heeft gevonden. Er volgt de komende dagen wellicht een reconstructie en de raadsman hoopt dat de verklaringen van de andere betrokkenen zullen aantonen dat het schot inderdaad per ongeluk werd afgevuurd.



De twintiger zou naar de deal zijn meegegaan als bodygard van de verkoper, omdat men blijkbaar al vermoedde dat er iets fout zou lopen. Het vonnis in de drugszaak volgt op 10 oktober, de beklaagde weigerde vandaag te verschijnen op de rechtbank. (CMW)