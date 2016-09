Exhibitionist voor de rechter wegens fietsen zonder broek

bewerkt door: redactie

zedendelicten Een dertiger moest zich vandaag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor exhibitionisme. Hij fietste door Wielsbeke met enkel een onderhemd, kousen en schoenen aan. Het Openbaar Ministerie vordert zes maanden met probatie-uitstel.

De 38-jarige man uit Harelbeke wordt vervolgd voor openbare zedenschennis. Hij fietste rond in Wielsbeke met zijn geslachtsdeel duidelijk zichtbaar. "De man verklaarde dat hij vertrokken was met de fiets, maar het te warm kreeg en daarom zijn kleren uitdeed", schetste de openbare aanklager. De dertiger hield enkel zijn onderhemdje, sokken en schoenen aan.



"Hij zei dat hij ook al gemasturbeerd had op een graspleintje omdat hij daar een goed gevoel van krijgt."



De man kreeg een jaar geleden al een celstraf van vijf maanden voor soortgelijke feiten. Hij erkent dat hij een probleem heeft. "Mijn cliënt is 38. Hij heeft nooit een relatie gehad, heeft geen vriendenkring,... Hij heeft ernstige psychiatrische begeleiding nodig. Probatievoorwaarden zijn dus zeker aangewezen", meent zijn advocaat.



Vonnis op 10 oktober.