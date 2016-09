Man doodgeschoten in café in Quaregnon

Door: redactie

12/09/16 - 18u41 Bron: Belga

© Google Streetview.

In een café op de Grote Markt van Quaregnon, in de provincie Henegouwen, is deze namiddag een man dodelijk getroffen door kogels. Toegesnelde medische hulp mocht niet baten. Het slachtoffer, volgens de lokale pers een dertiger, is tijdens zijn overbrenging naar het ziekenhuis overleden.