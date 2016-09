Verdachte opgepakt voor nachtelijke brandstichting

Door: redactie

Hoboken (Antwerpen) Er is een verdachte opgepakt voor een brandstichting afgelopen weekend in Antwerpen. Zo wordt vernomen bij het Antwerpse parket.

Zondagochtend, omstreeks 3.50 uur, brak brand uit aan de brievenbus van een woning in de Scheirlinkxstraat in Hoboken. Een vrouw binnen kon niet meteen weg, maar een buurman kon de brand snel blussen. Niemand van de inwoners, een koppel met hun meerderjarige dochter, raakte gewond.



Er werd een onderzoek opgestart naar brandstichting. Vandaag is vernomen bij het parket in Antwerpen dat een verdachte werd opgepakt en na voorleiding bij de onderzoeksrechter werd aangehouden voor de tenlastelegging van opzettelijke brandstichting bij nacht van een bewoond pand.



Meer informatie wordt voorlopig niet gegeven.