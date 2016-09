Kleutertje (4) slaat praatje met buurmeisje en maakt dodelijke val uit raam

Door: redactie

12/09/16

De fatale val gebeurde aan de achterzijde van dit appartementsgebouw. © Hans Verbeke.

Een kindje van vier jaar is gisteravond om het leven gekomen nadat het van de tweede verdieping uit een appartementsgebouw naar beneden viel. Het dramatisch ongeval vond gisteravond omstreeks 22 uur plaats in de Gentsestraat in Harelbeke. Het kindje zat door het vliegenraam met een buurmeisje te praten. Volgens het parket gaat het om een spijtig ongeval.

Het kindje van Marokkaanse afkomst was vanop het bed op de vensterbank gekropen. Van daaruit zat de kleuter door het vliegenraam met een buurmeisje te praten. Dat vliegenraam was blijkbaar slecht bevestigd en is op een gegeven moment naar beneden gevallen. Ook het kindje viel twee verdiepingen naar beneden.



De hulpdiensten snelden ter plaatse en voerden het kindje in zeer kritieke toestand af naar het ziekenhuis. Daar overleed het niet veel later aan de verwondingen die het opgelopen had.



Er kwam een deskundige van het parket ter plaatse en stelde vast het gaat om een puur accidenteel ongeval. De Marokkaanse familie van het kindje woont al een paar jaar in Harelbeke.