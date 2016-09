Temperatuur in rechtbank loopt hoog op: uitgerekend vandaag probleem met airco

Tim Van Damme

12/09/16 - 16u24 Bron: Eigen berichtgeving

© Mozkito.

Aalst Op de politierechtbank van Aalst is het voor heel wat advocaten en beklaagden momenteel huffen en puffen. Uitgerekend op deze warme dag is er een probleem met de airconditioning.

Een verkeerd ingestelde airconditioning zou de oorzaak zijn van de broeierige warmte in de rechtszaal. "Ik ben vandaag te weten gekomen dat de airconditioning in dit gebouw wordt geregeld vanuit Gent. Over besparing gesproken", grapte politierechter Peter D'Hondt. Of zijn humor zal blijven duren, is nog af te wachten: op het programma staan 140 rechtszaken en een uur na de aanvang van de zitting, kijkt de politierechter nog steeds neer op een volle rechtszaal. De temperatuur in de justitiële ruimte loopt momenteel op tot 25 à 27 graden.