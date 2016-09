9.000 mensen voor Dalai Lama in Brussel

Door: redactie

In Brussel zijn ongeveer 9.000 mensen samengekomen om te luisteren naar de Dalai Lama. De spirituele leider van Tibet is sinds vrijdag in ons land voor een driedaagse conferentie. Zijn boodschap van geweldloosheid en respect spreekt heel veel mensen aan. Het evenement vond plaats in Paleis 12 op de Heizel in Brussel. Voor de conferentie waren zeer strikte veiligheidsmaatregelen getroffen. Het publiek, onder wie ook buitenlanders, werd gevraagd om ruime tijd op voorhand aanwezig te zijn. Handtassen en rugzakken zijn verboden, net als computers, camera's, paraplu's, vloeistoffen en voedsel. Tenzin Gyatso (81) is de 14de Dalai Lama, de spirituele leider van de Tibetanen. Hij ontving in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn vreedzame strijd voor de bevrijding van Tibet. Zijn laatste bezoek aan België dateerde van 2012.