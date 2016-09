Marc Coucke laat weer oog vallen op domein in Durbuy

Door: redactie

Het Domaine de Hottemme is meer dan 150 hectare groot, waarvan een groot deel Europees beschermd natuurgebied. © ardennes-etape.be.

Ondernemer Marc Coucke is geïnteresseerd in de overname van een deel van een openbaar domein vlakbij Durbuy, in de provincie Luxemburg. Dat heeft Waals minister van Toerisme René Collin bekendgemaakt. Die stelde vandaag zijn strategie voor om het Domaine de Hottemme er weer bovenop te helpen. In Durbuy nam Marc Coucke eerder al de parken La Petite Merveille en Durbuy Adventure over.