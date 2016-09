Kamikaze Rider heeft spijt van "stommiteiten" en "uitspraken waarvan ik nu pas de draagwijdte inzie"

Door: redactie

12/09/16 - 19u48 Bron: vtmnieuws.be

video Voor de correctionele rechtbank in Brussel is het proces gestart tegen twee leden van de motorbende Kamikaze Riders. Saïd Saouti en Mohamed Kerai worden ervan verdacht tijdens de eindejaarsperiode vorig jaar in Brussel een aanslag te willen plegen, onder meer op de Grote Markt en het politiecommissariaat. Het vuurwerk werd toen afgelast.

De voorzitter heeft Saïd Saouti (30) geconfronteerd met een aantal getuigenverklaringen maar vooral met diens eigen Facebookprofiel. Daaruit bleek dat Saouti behoorlijk extremistische posts plaatste en in contact stond met Syrië-strijders en -ronselaars. Saouti verklaarde dat hij een aantal stommiteiten had gezegd waarvan hij de draagwijdte niet beseft had.



Saouti en Kerai werden op 27 december opgepakt, nadat de politie op 10 december informatie had gekregen dat het duo een aanslag plande op de Grote Markt van Brussel en het hoofdcommissariaat van de politie van Brussel op de Kolenmarkt. Het gerechtelijk onderzoek leverde uiteindelijk echter geen enkele aanwijzing op dat er inderdaad plannen waren voor een aanslag.

Verontrustend materiaal © photo news. De analyse van Saouti's computer en Facebookprofiel leverde wel verontrustend materiaal op. Zo stootten de speurders op zoekopdrachten als "islam en het einde van de wereld" en "aanslagen van Parijs", en op video's waarin dreigementen werden geuit aan het adres van Frankrijk en Europa, waarin de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs werden bejubeld, of die als titel droegen "Frankrijk op zijn knieën".



Uit zijn Facebookprofiel bleek dan weer dat hij in contact stond met Abdelkader Benameur, een man die tot 5 jaar cel veroordeeld werd omdat hij verschillende personen naar Syrië had helpen vertrekken en zelf ook geprobeerd had te vertrekken, met de zoon van Fatima Aberkan, de 'moeder van de jihad' die recentelijk tot 15 jaar cel werd veroordeeld, en met geradicaliseerde moslims in onder andere Frankrijk en Zwitserland. Een vrouw die aankondigde de 'hijra' te willen doen (van een niet-moslimland naar een moslimland verhuizen) om martelares te worden, wenste hij veel geluk. In een post legde hij ook uit dat wie de 'hijra' deed, zoveel mogelijk schade moest berokkenen aan het land dat hij verliet, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk uitkeringen te innen.

Kalifaat Via Facebook probeerde hij ook tevergeefs een taart te bestellen waarop een wapen moest afgebeeld staan, boven de tekst 'EI restera' of 'IS zal blijven', en in een post beweerde hij dat 'de Tawhid (de 'eenheid van God') enkel binnen het kalifaat goed kon onderwezen worden'.



"Daarmee bedoelde ik niet het kalifaat van IS", verklaarde Saïd Saouti. "Ik had vooral een grote mond. Ik sprak over dingen waarover ik onvoldoende wist en deelde informatie waarvan ik niet wist of die wel correct was. Ik postte en deelde vanalles en nog wat zonder daar goed bij na te denken."