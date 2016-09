Scholen nemen actie tegen tropische hitte

Door: redactie

Veel scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Er worden extra drinkmomenten ingelast. vooral bij kleuters is het belangrijk dat ze voldoende water drinken. Op veel plaatsen stijgt de temperatuur vandaag boven de 30 graden, dat is uitzonderlijk zo laat op het jaar. In een kleuterschool in Roeselare hebben ze deze week enkele maatregelen genomen tegen de tropische temperaturen. Zo is drinken voor en na elke speeltijd verplicht. In de klas leren de kinderen ook waarom dat hydratatie zo belangrijk is. Want in oude schoolgebouwen zonder airco kan de temperatuur ook binnen oplopen tot boven 30 graden.