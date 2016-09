Opnieuw heibel rond bemanning kustreddingsdiensten

Bewerkt door: Redactie

Er is opnieuw discussie ontstaan aan de kust over het bemannen van de reddingsposten op het strand. Nochtans is het duidelijk volgens voorzitter van het kustburgemeesteroverleg en burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche (Open Vld). "Het bemannen van reddingsposten is een autonome keuze van de gemeenten."

Wie afgelopen weekend met het mooie, warme weer nog een duik in de Noordzee wou nemen, kon maar in drie van de tien kustgemeenten terecht, namelijk Koksijde, Blankenberge en Knokke-Heist. Burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe (sp.a) hekelt het gebrek aan uniformiteit. Ook in het voorjaar laaide de discussie al op toen enkele badsteden enkele posten bemanden, ondanks het te frisse zeewater. "Onduidelijk en verwarrend", zei Steve Vandenberghe afgelopen weekend. "Het is overal of nergens."



"Het werd in het voorjaar voorgelegd op het kustburgemeesteroverleg en daar is beslist dat dit behoort tot de autonomie van de gemeente. Ik dacht dat we dit in het voorjaar hadden uitgeklaard. Het argument van Bredene houdt geen steek. Wie een kilometer wegloopt van een bemande post kan ook ongecontroleerd het water in. Ik ben niet van zin om dit opnieuw op de agenda van het kustburgemeesteroverleg te zetten", zegt Vanden Bussche.



Koksijde, waar Vanden Bussche burgemeester is, had afgelopen weekend wel nog bemande posten. "En we hebben dit nog verlengd voor de komende week. We hebben ons daar flexibel op ingesteld. Veel volk is er niet meer in de week, maar mensen die willen - ik denk aan senioren of scholen - kunnen hier nog in alle veiligheid het water in."



Alle spelers lijken het er in de discussie over eens dat uniformiteit beter is, maar weinigen willen afwijken van hun programma. Ook voor de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) is het moeilijk om in te spelen op het goede weer. Er is vooraf een planning opgemaakt. Het is niet evident om op het laatste moment voor materiaal te zorgen, gaf IKWV eerder mee.