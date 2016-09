Pedofiel jeugdtheater "onttrok zich doelbewust om straf te ontlopen"

Door: redactie

Turnhout De 27-jarige man die vorig jaar werd veroordeeld voor online zedenfeiten is opgesloten in de gevangenis. Dat heeft het Antwerpse parket, afdeling Antwerpen laten weten. De man onttrok zich doelbewust van politie en justitie, zegt het parket na nazicht.

De betrokkene werd op 29 mei 2015 correctioneel veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar, nadat hij online naaktfoto's en -filmpjes had geronseld van tientallen jongens, sommigen jonger dan veertien. Het parket vroeg om zijn onmiddellijke aanhouding, wat door de rechtbank werd bevolen.



"Vervolgens werd meteen opdracht gegeven aan de gespecialiseerde diensten van de politie om betrokkene actief op te sporen en te seinen. Er werd door de politie op verschillende tijdstippen grondig nazicht gedaan op basis van de gegevens die op dat moment voorhanden waren. Al snel werd duidelijk dat betrokkene zich doelbewust onttrok van politie en justitie om zijn straf te ontlopen", meldt het parket maandag.



Een alerte burger legde vorige week de link tussen een krantenartikel over de veroordeling en de theatermedewerker. "Naar aanleiding daarvan werden de politiediensten alsnog in kennis gesteld van zijn mogelijke trefplaats en werd door het parket onmiddellijk het nodige gedaan om het uitgesproken vonnis uit te voeren en de 27-jarige man op te sluiten in de gevangenis", klinkt het nog.