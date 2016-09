Martine Tanghe keert na 38 jaar terug naar radio

Door: redactie

12/09/16 - 12u24 Bron: vrt

© vrt.

#BEL10 #BEL10 maakt opnieuw zijn opwachting op Radio 1 en er zijn enkele opvallende presentatieduo's bij. Zo maakt Martine Tanghe na 38 jaar weer de overstap naar haar eerste liefde: de radio.

Wat zou jij veranderen als je het een dag voor het zeggen had en hoe zou je het aanpakken. Dat is het uitgangspunt van #BEL10 op Radio 1. Tien thema's die echt léven in Vlaanderen passeren volgende week de revue en vier bijzondere duo's nemen de presentatie voor hun rekening. Eén daarvan bestaat uit Xavier Taveirne en... Martine Tanghe. Zij doen het namiddagblok, van 16 tot 19 uur.



"Mensen die niet schelden of zeuren op de zogenaamde sociale media, maar voorstellen doen voor een betere wereld, daar wil ik graag naar luisteren. En nog wel op de plek waar ik meer dan 38 jaar geleden begon, in een radiostudio. Ik kijk er echt naar uit", vertelt ze.