Birger Vandael

12/09/16 - 11u22 Bron: Eigen berichtgeving

De wagen reed vooraan onder de messen door. Die stonden op het moment van het ongeval iets hoger dan op deze foto. © Birger Vandael.

Peer In de Dijkerstraat in Wijchmaal (Peer) gebeurde een bizar ongeval.

Een auto reed er onder de messen door die vooraan een landbouwvoertuig bevestigd zijn. De wagen kwam vijftig meter verder tot stilstand in de berm. Het dak is volledig vernield. De bestuurder stapte wonderwel op eigen kracht uit het wrak. Hij raakte gewond aan het hoofd, maar zou niet in levensgevaar verkeren.