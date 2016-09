"Operatoren moeten ouders beter informeren over extra telefoonkosten door Pokémon"

Koen Van De Sype

12/09/16

De Ombudsdienst voor Telecommunicatie krijgt steeds vaker klachten binnen van ouders die torenhoge telefoonrekeningen krijgen omdat hun kinderen iets te enthousiast Pokémon hebben gespeeld. "Soms moet tot 500 euro opgelegd worden. Dat is enorm", aldus ombudsman Luc Tuerlinckx in De Standaard.

Het was Kim Leysen - ook wel bekend onder haar blognaam Madame Zsazsa - die de kat de bel aan bond. Zij bleek plots 22 euro extra te moeten betalen, bovenop haar gezinsabonnement bij Telenet van 100 euro. "Dat is een vijfde meer, toch niet niks", klinkt het.



De extra kosten kwamen van de Pokémonjacht van haar zoontje van tien. Hij had wel een berichtje gekregen dat hij zijn verbruikslimiet voor mobiel internet bijna had bereikt, maar zag pas hoe ver hij erover was gegaan toen hij stopte met spelen. "Het kan toch niet dat alleen hij een bericht krijgt als dat gebeurt", aldus Leysen. "Had ik het geweten, dan had ik meteen ingegrepen."



Geen alleenstaand geval

Het is geen alleenstaand geval volgens de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. Steeds vaker krijgen ze daar dergelijke klachten binnen. En de klagers hebben een punt, volgens ombudsman Luc Tuerlinckx. "Ouders zouden beter moeten worden geïnformeerd door hun operator. Dan kunnen ze bijvoorbeeld limieten instellen, zodat dergelijk dingen niet meer gebeuren", klinkt het.



Automatisch gebeurt dat niet, volgens Telenet. "Via onze website of ons callcenter kan je vragen om op de hoogte te worden gebracht van het verbruik van de kroost", zegt woordvoerder Stefan Coenjaerts. "Dat gebeurt niet standaard omdat we niet weten welke nummers van kinderen zijn en welke niet."



Telecomregulator

Minister van Telecommunicatie Alexander De Croo (Open Vld) bekijkt intussen wel of er iets aan het probleem te doen is. Hij zit daarvoor samen met telecomregulator BIPT.