Bestuurder overleeft zwaar ongeval in Avelgem niet

Hans Verbeke

12/09/16 - 09u17 Bron: Eigen berichtgeving

In Avelgem is de N8, tussen Waarmaarde en Kerkhove, plaatselijk afgesloten na een dodelijk ongeval. Rond zes uur vanmorgen botsten daar twee personenwagens. Eén bestuurder overleefde de frontale aanrijding niet.

De bestuurder van het ene voertuig werd uit zijn wagen geslingerd en overleed ter plaats. In het andere voertuig moest de brandweer een automobilist bevrijden. Hij raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Twee passagiers konden zelf het wrak verlaten en raakten niet of nauwelijks gewond.



Een verkeersdeskundige onderzoekt in opdracht van het Kortrijkse parket de omstandigheden van het ongeval. Waarom de twee wagens botsten, is niet duidelijk. De politie sloot de Oudenaardsesteenweg af tussen de Hulstraat en de Blauwe-Poortstraat. Het verkeer moet er omrijden. Hoe lang de hinder nog zal aanslepen, is niet bekend.