Man in levensgevaar na aanrijding door tram in Antwerpen

Door: redactie

12/09/16 - 08u49 Bron: Belga

Archiefbeeld. © photo news.

In Antwerpen is een dertiger vanochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding door een tram, zo is vernomen bij de lokale politie. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Het tramverkeer ondervindt geen hinder.