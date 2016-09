"Verplicht psychische controles voor artsen"

Door: redactie

Huisartsenvereniging Domus Medica en minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) willen een jaarlijkse verplichte medische controle voor artsen, waarbij ook hun psychische gesteldheid wordt getest. Daarnaast willen ze een nationaal noodnummer openen, waar artsen die kampen met een burn-out, drankmisbruik of andere psychische problemen naartoe kunnen bellen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

"Zo'n onderzoek kan geïnspireerd zijn op de screening van piloten", zegt professor huisartsgeneeskunde Dirk Avonts (UGent) in de krant. "Naast hun gezicht en gehoor, kan dan ook hun mentale gezondheid worden getest. Door het onderzoek jaarlijks te organiseren, zullen eventuele problemen op tijd worden ontdekt, en kan met de juiste hulp de nodige oplossing worden gevonden."



Psychische problemen

Vorige week stapte nog een arts uit het leven. Gemiddeld sterven jaarlijks in Vlaanderen vijf artsen door zelfdoding. "Dat is echter slechts het topje van de ijsberg", zegt Avonts in de krant. "Het cijfer zegt niets over alle psychische problemen die er rechtstreeks aan de basis van liggen."