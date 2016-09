Alarmerende studie: "Kinderen hebben tot drie keer vaker leukemie in Mol-Dessel"

Door: redactie

Rond de site van Mol-Dessel, waar nucleair afval wordt verwerkt, hebben kinderen tussen nul en veertien jaar twee tot drie keer vaker leukemie dan gemiddeld. Dat blijkt uit onderzoek uit waar De Morgen vandaag over schrijft.

Gedetailleerde resultaten van een epidemiologisch onderzoek toont dat kinderen die in een straal van vijftien kilometer rond de site van Mol-Dessel leven twee tot drie keer meer leukemie hebben dan leeftijdsgenootjes elders.



Windrichting

"Bovendien is er een verband gevonden met de afstand tot de site en met de windrichting waarin radioactieve gasuitstoot zou waaien", zo staat in het artikel, gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad European Journal of Cancer Prevention.



Vervolgonderzoek

Lodewijk Van Bladel, stralingsexpert bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en co-auteur van het onderzoek, wijst er wel op dat het om een handvol kinderen gaat. "Een verdubbeling of verdriedubbeling heb je dan wel al heel snel. Vervolgonderzoek bij een grotere groep is daarom nodig."