Verplegers maken bejaarden belachelijk op Facebook: "Mama's haren extra in de war gelegd voor foto"

TIM VAN DER ZEYPEN EN KURT WERTELAERS

12/09/16 - 05u00

"Met opzet hebben ze de haren van mijn dementerende mama extra in de war gelegd, en daar dan een foto van gemaakt." Aan het woord is Margot Verelst. Haar moeder verblijft al jaren in het OCMW-rusthuis in Puurs, waar zes verplegers ontslagen zijn omdat ze op een besloten Facebookgroep denigrerende beelden van bewoners deelden.