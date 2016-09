Drie mensen kritiek na ongeval in Wortegem

Door: redactie

In de Oost-Vlaamse gemeente Wortegem (Wortegem-Petegem) zijn gisterenmiddag drie mensen levensgevaarlijk gewond geraakt bij een auto-ongeval. Dat bevestigt burgemeester Luc Vander Meeren.

Het ongeval op de Anzegemsesteenweg in Wortegem, net buiten de dorpskern, werd iets voor 14 uur aan de hulpdiensten gemeld. Een voertuig met drie inzittenden reed richting Anzegem en raakte eerst een grasstrook langs de rechterrijstrook. De bestuurster trok daarop haar stuur over en het voertuig kwam daarna tegen een boom terecht langs de linkerrijstrook, waarna de wagen in een diepe gracht tot stilstand kwam.



Levensgevaarlijk gewond

Drie inzittenden raakten levensgevaarlijk gewond. De toestand van de bestuurster en een vrouw op de achterzetel stabiliseerde in de loop van de namiddag. Een vrouw op de passagierszetel vecht nog steeds voor haar leven in het ziekenhuis.



Het parket van Oost-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. De verbindingsweg is afgesloten voor het verkeer.



Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.