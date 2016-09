Rottweiler bijt man, vrouw en driejarig kind in Ham

Door: redactie

11/09/16 - 22u27 Bron: Belga

© Corbis.

In de Veldstraat in Ham heeft een rottweiler vanmiddag een man, een vrouw en een driejarig kind aangevallen. De hond was alleen achtergebleven, nadat de eigenaar bij een aanrijding met zijn fiets en een motorrijder in Ham om het leven was gekomen.