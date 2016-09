Open Monumentendag in Vlaanderen lokt 400.000 bezoekers

Door: redactie

11/09/16 - 21u23 Bron: Belga

Om en bij de 400.000 mensen hebben vandaag in Vlaanderen deelgenomen aan Open Monumentendag. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar, zo meldt organisator Herita. In 190 gemeenten in heel Vlaanderen zetten 611 monumenten, landschappen en archeologische sites de deuren open. Het publiek kon kiezen uit 875 activiteiten.

Een van de bewoners van de Tentoonstellingswijk in Antwerpen die deelnam aan Open Monumentendag. © Dirk Laenen.

In de provincie Antwerpen scoorden de monumentensteden als Mechelen en Antwerpen opnieuw heel goed. In Antwerpen waren de rondleidingen in de modernistische privéwoningen in de Tentoonstellingswijk al wekenlang volgeboekt. In totaal brachten ongeveer 30.000 mensen een bezoek aan Open Monumentendag in de stad. In Mechelen kon het Hof van Palermo op heel wat belangstelling rekenen. Het kreeg ruim 5.000 mensen op bezoek.



Familieleden

In het Oost-Vlaamse Gent scoorde het programma '700 jaar winkelen in het Gentse stadscentrum' bijzonder goed. En speciaal voor Open Monumentendag reisden familieleden van de laatste bewoners van Kasteel Terlinden vanuit Parijs naar Aalst om hun voormalige thuis nog eens te bezoeken.



In de provincie Limburg kwamen in het provincieraadsgebouw, de oude gevangenis en Ursulineninstituut ruim 4.500 mensen kijken. Het Sint-Jansklooster in Zelem ontving ruim 500 bezoekers.



Prijs

In het Vlaams-Brabantse Leuven genoten ruim 5.200 bezoekers van het stadhuis, de universiteitsbibliotheek, Tafelrond en De Hoorn, het herbestemmingsproject dat onlangs de Prijs van de Europese Commissie/Europa Nostraprijs voor conservatie won.



Monumenten die in West-Vlaanderen op grote belangstelling konden rekenen, waren onder meer de kustvilla's La Vigie en La Coursive in Koksijde.