Charles Michel populairder dan De Wever in Vlaanderen



11/09/16 - 21u33



Premier Charles Michel is de meest populaire politicus in Vlaanderen en verslaat daarmee N-VA-voorzitter Bart De Wever. De nummer 1 blijft in de drie gewesten echter Open Vld'ster Maggie De Block. Opmerkelijk is ook dat N-VA-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon in Brussel PS-voorzitter Elio Di Rupo voorbijsteekt, weliswaar na het trio De Block, premier Charles Michel en diens partijgenoot Didier Reynders. De eerste PS'er in het Brussels gewest is dus pas vijfde.